Михайло Цирук

Якщо у виступі українських команд минулого єврокубкового тижня були хоча б якісь світлі плями, то цього разу розчарували всі. Єдиний позитив - те, що житомирське Полісся таки пройшло далі, але якби команда Ротаня не зробила цього, маючи таку перевагу після першого поєдинку, це, звісно, було б повним знущанням з себе та своїх уболівальників.

Загалом кількість представників України в єврокубках після третього кваліфікаційного раунду не зменшилася, проте двоє з них опустилися на рівень нижче, Динамо при цьому пробило чергове єврокубкове дно, а в таблицю коефіцієнтів УЄФА цього тижня наші команди додали лише 0,125 бала.

Щойно український вболівальник дозволив собі лише помріяти про те, що у нас зʼявилася ще одна боєздатна одиниця на міжнародній арені, якій під силу розбиратися хоча б із суперниками найпростішого рівня, як жорстока реальність одразу повертає нас на землю.

Так, Полісся пройшло Пакш завдяки розгромній перемозі в першому матчі, проте те, як житомиряни провели другий, викликає злість. Маючи комфортну перевагу, підопічні Ротаня довели протистояння з командою, яка не здатна запропонувати нічого, окрім постійного бомбардування штрафного майданчика фланговими передачами, до нервового закінчення, і якби Пакш забив третій мʼяч, то чомусь не віриться, що овертайм чи серія пенальті залишилися б за українським клубом.

Перший пропущений гол наприкінці першого тайму - програний підбір та верхова боротьба перед власними воротами, другий - знову проста подача з флангу. Уже на 49 хвилині Пакшу залишалося відіграти лише один мʼяч з трьох, і думка про це не дає повноцінно радіти після цього матчу, навіть попри перемогу Полісся в протистоянні.

Так, гості мали свої моменти на контратаках, і якби представнику України вдалося трохи краще ними розпорядитися, цю дуель можна було б закрити значно раніше. Але ж не розпорядилися, і змусили своїх фанатів нервувати до останніх хвилин, додавши їм чимало сивого волосся.

Врешті, добре те, що добре завершується. На шостій компенсованій хвилині Полісся таки знайшло свою результативну атаку, яку з другого добивання завершив Таллес Коста, поставивши остаточну крапку в цій зустрічі.

Далі на житомирський клуб чекає Фіорентина, і, скоріше за все, на цьому єврокубкова кампанія підопічних Ротаня закінчиться. Однак цим проходом команда подовжила своє єврокубкове життя цього сезону щонайменше на два тижні, і в порівнянні з минулим цей виступ на міжнародній арені вовки точно можуть заносити собі в актив.

Дуже прикро свій виступ у Лізі Європи завершив донецький Шахтар. Другий поєдинок проти грецького Панатінаїкоса багато в чому був схожий на перший: напружена і, загалом, рівна боротьба, що могла завершитися перемогою будь-якої зі сторін, проте, на жаль, склалася не на користь українського клубу.

Чи справедливо вилетіли гірники? Навряд, бо точно не поступилися в жодному з двох поєдинків, а в другому навіть були гострішими за суперника. Проте й говорити про відскок суперника також не доводиться: ну не була команда Турана сильнішою настільки, аби не залишити опоненту шансів. Тож загалом ми побачили рівну дуель з нещасливим кінцем.

Звичайно, на Шахтар вплинули кадрові проблеми. У цій грі донеччани не могли розраховувати на Криськіва, Судакова, Кевіна, Педріньо, Егіналду та Траоре. Та навіть в такій ситуації підопічні Турана мали всі шанси, аби проходити далі.

Трохи удачі не вистачило у моменті з незарахованим голом Невертона на 38 хвилині, коли бразилець заліз в офсайд, трохи влучності забракло дальньому удару Очеретька на 68, трохи погарячкував у моменті зі своєю другою жовтою карткою Олег Очеретько, і з усіх цих трохи й склалася поразка Шахтаря.

Про момент з вилученням, звісно ж, варто поговорити окремо, адже він дійсно ключовий: у рівних складах Шахтар міг провести 40 хвилин, що залишалися, значно краще. Та попри всю лють Арди Турана, друга жовта Очеретька все ж мала право на життя. У мʼяч то він зіграв, але в ногу - теж, і цей підкат справді зривав контратаку, яку своєю обрізкою привіз сам Олег.

Та навіть у таких умовах Шахтар мав чудовий шанс, аби вирвати перемогу. На 89 хвилині Тобіас прострілив на дальню стійку, проте Невертон спочатку не зумів переправити мʼяч у порожні ворота ногою, потім головою добив у стійку, а після вибивання мʼяча гірники підібрали його та довели атаку до небезпечного удару Еліаса. Так, можливо, Тобіас, що виконував передачу з флангу, був в офсайді, і гол би все одно не зарахували. Але це той випадок, коли спочатку треба було забити, а потім розбиратися.

А далі був нудний додатковий час і серія пенальті, у якій Шахтар поступився. Окремий привіт за неї хочеться передати Еліасу. Коли пробиваючи пʼятий удар ти починаєш виконувати якісь бразильські танці, то або забиваєш, або ти піжон, що не розуміє рівня відповідальності моменту.

Окрім Еліаса, у Шахтаря свої спроби не реалізували Назарина та Педро Енріке, тоді як греки схибили тільки двічі. Таким чином свою єврокубкову боротьбу Шахтар у плейоф відбору Ліги конференцій, де зустрінеться зі швейцарським Серветтом.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Шахтар Донецьк, ФК Полісся Житомир.