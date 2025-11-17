Відомий український тренер Олег Федорчук оцінив гру збірної України в кваліфікації ЧС-2026. Його слова наводить Footboom.

Я б поставив 4 з мінусом. Бо більше йшло до трійки, але виграли останній матч. Та й те, що дві гри з Ісландією, у основного конкурента виграли. Це те, що піднімає команду. В іншому ж впадає у вічі консерватизм. Логіка запрошення деяких футболістів не зовсім зрозуміла.

Ну і найголовніше - ми так і не знайшли схеми гри, яка б нам давала впевненість у результаті. Ми граємо 4-1-4-1, але це надто банально, бо вже мало хто так грає серед провідних збірних., - розповів Федорчук.