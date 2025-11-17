Федорчук: «Україна не знайшла своєї гри у відборі на ЧС»
Синьо-жовті спробують кваліфікуватись на Мундіаль
близько 2 годин тому
Відомий український тренер Олег Федорчук оцінив гру збірної України в кваліфікації ЧС-2026. Його слова наводить Footboom.
Я б поставив 4 з мінусом. Бо більше йшло до трійки, але виграли останній матч. Та й те, що дві гри з Ісландією, у основного конкурента виграли. Це те, що піднімає команду. В іншому ж впадає у вічі консерватизм. Логіка запрошення деяких футболістів не зовсім зрозуміла.
Ну і найголовніше - ми так і не знайшли схеми гри, яка б нам давала впевненість у результаті. Ми граємо 4-1-4-1, але це надто банально, бо вже мало хто так грає серед провідних збірних., - розповів Федорчук.
Збірна України впевнено переграла Ісландію та з другого місця вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наступний суперник синьо-жовтих визначиться шляхом жеребкування.