Відомий український тренер Олег Федорчук оцінив гру збірної України в заключному матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0). Його слова наводить Footboom.

Я скажу, що на боці України насамперед був ресурс футболістів, тому що 400-тисячна Ісландія цілком логічно менше має ресурсів людських. Це, насправді, невеликий район Києва. І зіграти дві гри протягом чотирьох днів із тривалим перельотом із Баку - самі розумієте.

Я уважно дивився гру з Азербайджаном, тренер ісландців поставив практично 90% футболістів, які грали в Баку. Вони витратили багато сил і сьогодні це дуже відчувалося. Вже наприкінці першого тайму було зрозуміло, що ісландці просідають, а кінцівку матчу вони просто не дограли, - розповів Федорчук.