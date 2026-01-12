Павло Василенко

Головний тренер Барселони Гансі Фліка у фіналах, здається, не здатен зупинити ніхто. Німецький фахівець знову підтвердив свою унікальну репутацію, продовживши ідеальну серію перемог у вирішальних матчах. Черговим тріумфом став фінал Суперкубка Іспанії, в якому Барселона під його керівництвом здолала мадридський Реал з рахунком 3:2 в принциповому Ель Класіко, що відбулося в Саудівській Аравії.

Для Фліка це був уже восьмий фінал у тренерській кар’єрі – і восьма перемога. Він не просто бере участь у матчах за трофеї, а стабільно їх виграє. Свій шлях головного тренера німець розпочав у Баварії, де вже в першому сезоні оформив історичний тріумф, вигравши Лігу чемпіонів та Кубок Німеччини. Наступного року мюнхенці з Фліком додали до колекції Суперкубок Європи, Суперкубок Німеччини та Клубний чемпіонат світу.

Після роботи зі збірною Німеччини Флік очолив Барселону і нині проводить свій другий сезон у Каталонії. У кампанії 2024/2025 він уже виграв Кубок Іспанії та Суперкубок, а недільна перемога над Реалом лише закріпила його статус фінального фахівця.