Павло Василенко

Сьогодні мала відбутися пресконференція головного тренера збірної Азербайджану з футболу Фернанду Сантуша перед матчем 2-го туру групи D відбору на ЧС-2026 проти команди України в Баку.

Як передає azerisport.com, португальський фахівець не з'явився на захід, але натомість прийшов генсек АФФА Джахангір Фараджуллаєв, який оголосив про прощання з Сантушем.

«Сьогодні Виконком АФФА розірвав контракт із Фернанду Сантушем за взаємною згодою. На завтрашній матч команду виведе Айхан Аббасов», – заявив Фараджуллаєв.

Нагадаємо, що Аббасов є головним тренером молодіжної збірної.

Матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Азербайджан – Україна пройде у вівторок, 9 вересня, і розпочнеться о 19:00 на стадіоні в Баку.

У першому турі збірна України поступилася команді Франції (0:2), а Азербайджан зазнав фіаско у поєдинку з Ісландією (0:5).