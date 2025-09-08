Сьогодні пройде пресконференція Реброва напередодні матчу відбору ЧС-2026 Азербайджан – Україна
Поєдинок пройде завтра
близько 1 години тому
8 вересня у Баку відбудеться пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва, після чого відбудеться відкрите тренування синьо-жовтих.
Також у пресконференції візьме участь один з футболістів національної команди. Початок заходу – о 16:30 за київським часом.
Відкрите тренування синьо-жовтих розпочнеться о 17:00 на полі місцевого стадіону Тофіка Бахрамова.
Перші 15 хвилин тренування збірної України будуть доступні для представників медіа, після чого заняття триватиме за зачиненими дверима.
Матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Азербайджан – Україна пройде у вівторок, 9 вересня, і розпочнеться о 19:00 на стадіоні в Баку.
У першому турі збірна України поступилася команді Франції (0:2), а Азербайджан зазнав фіаско у поєдинку з Ісландією (0:5).