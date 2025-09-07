Український тренер Юрій Вернидуб поділився аналізом поразки національної збірної у матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Перший тайм вийшов не дуже, ми грали занадто обережно. Мабуть, злякалися. Дуже швидко пропустили та й моментів у нас особливо не було. Французи більше володіли м’ячем і повністю контролювали гру. Ми багато самі собі привозили, помиляючись біля штрафного, коли починали грати короткі і середні передачі. Тому перший тайм мені не дуже сподобався.

У другому таймі була зовсім інша гра. Думаю, французи, ведучи 1:0, вже намагалися заспокоїти гру, але наші хлопці – молодці. Моментами виглядали дуже непогано і могли забити. У нас було два дуже гарних моменти. Перший – коли Довбик після подачі Зінченка пробивав головою, а другий – після штрафного Зінченка, коли воротар відбив перед собою, а Ваня Калюжний пробив не своєю робочою ногою. Якби він бив з лівої, то забив би. А так Забарному не вдалося завершити. Збірна України провела далеко не найгіршу свою гру, тому я не бачу сенсу за щось сварити хлопців.

Невпевнені перші тайми? Можливо, це психологія. Ми грали у номінально домашньому матчі, вболівальники у Польщі нас підтримували, тому треба було сміливіше грати проти французів.

В принципі, вийшли всі, кого очікували побачити, зважаючи на епідемію травм в нашій команді. У моменті з першим голом трішки не допрацювали в центрі поля, опорна зона, Калюжний, Ярмолюк, Судаков не добіг. Другий м’яч французи забили на контратаці. Клас Мбаппе зіграв свою роль. Дуже легко він переграв Забарного на замаху. Ну що ти тут поробиш? Мбаппе є Мбаппе, – заявив Вернидуб в інтерв’ю Sport-express.ua.