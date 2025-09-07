Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець проаналізував поразку збірної України в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Судаков не добіг у моменті з першим голом? Він же створював моменти біля інших воріт. Можливо, він не був в максимальних кондиціях, але я вважаю, що він старався.

Важко тут сказати – французи дуже сильна команда. Я вважаю, що виглядали достойно. На сьогодні, з огляду на те, що ми можемо, за гру не було соромно. Могли краще зіграти, але на сьогодні це наш рівень. От і все.

Забарний мені подобається, він більш-менш стабільний. Єдине, отой обіграш Мбаппе, але знову ж – це найкращий футболіст світу на цей момент. Один з найкращих нападників. Забарний непогано зіграв, мав момент, міг забивати, але штанга. Знову ж, кого я можу виділити – ми 0:2 програли. Якби хтось забив гол чи два – ми всі одинакові.

От Забарний, якби не цей момент з Мбаппе, можна було виділити. А так когось виділяти – команда програла, значить, всі грали погано. Говорити, щоб хтось виділявся Бог зна як я не можу, – сказав Кополовець в інтерв’ю ua.tribuna.com.