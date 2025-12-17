Фесюн: «Спочатку потрібно виграти у Рієки, потім спокійно піти у відпустку»
Голкіпер оцінив найближчого суперника «гірників»
близько 1 години тому
Воротар донецького Шахтаря Кіріл Фесюн напередодні матчу шостого туру групового етапу Ліги конференцій з хорватською Рієкою поспілкувався з журналістами.
«Це дуже хороша збалансована команда, агресивно грає як з м'ячем, так і без, тому завтра буде дуже складно, але ми повинні зациклюватися тільки на своїй грі і робити максимум для перемоги.
Наше завдання – перемагати в кожній грі, робити для цього все можливе. Спочатку потрібно виграти завтра, потім спокійно піти у відпустку, а вже після цього дивитися, які є шанси. Потрібно перемагати в кожній грі», – цитує Фесюна клубна пресслужба.
Поєдинок між Шахтарем і Рієкою відбудеться 18 грудня о 22:00 за Києвом.
«Гірники» займають друге місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши 12 очок.