Воротар донецького Шахтаря Кіріл Фесюн напередодні матчу шостого туру групового етапу Ліги конференцій з хорватською Рієкою поспілкувався з журналістами.

«Це дуже хороша збалансована команда, агресивно грає як з м'ячем, так і без, тому завтра буде дуже складно, але ми повинні зациклюватися тільки на своїй грі і робити максимум для перемоги.

Наше завдання – перемагати в кожній грі, робити для цього все можливе. Спочатку потрібно виграти завтра, потім спокійно піти у відпустку, а вже після цього дивитися, які є шанси. Потрібно перемагати в кожній грі», – цитує Фесюна клубна пресслужба.