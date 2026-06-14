Сергій Разумовський

ФІФА виплатить повний гонорар сомалійському арбітру Омару Артану, навіть попри його неучасть у чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомило видання BBC, підкресливши, що рішення стосується повного обсягу винагороди, передбаченої для суддівського пулу турніру.

Артан прибув до Маямі з наміром працювати на світовій першості, однак був затриманий прикордонними службами США. Після майже одинадцяти годин допиту йому відмовили у в’їзді до країни, що унеможливило його участь у змаганнях.

Представник американської влади пояснив, що відмова у в’їзді пов’язана з підозрами щодо ймовірних контактів із особами, яких у США вважають причетними до терористичних організацій. Сам арбітр розповів, що під час допиту його розпитували про можливі зв’язки з сомалійським угрупованням Аш-Шабаб, але він категорично заперечив будь-яку причетність і наголосив, що прибув із повним пакетом необхідних документів.

Попри форс-мажорні обставини й відсутність на чемпіонаті світу, у ФІФА підтвердили збереження за Артаном усього обсягу гонорару за період турніру. Таким чином організація фактично визнала його готовність до роботи та обставини, які не залежали від нього.

Крім того, арбітра запросили обслуговувати матч Суперкубка УЄФА між ПСЖ та Астон Віллою, який відбудеться 12 серпня в Зальцбурзі. Це призначення свідчить, що міжнародні інституції продовжують довіряти фахівцеві та розраховують на його роботу на найвищому рівні.