Павло Василенко

УЄФА приєднався до саги навколо найкращого африканського арбітра 2025 року Омара Артана. Європейський футбольний союз оголосив, що суддя із Сомалі обслуговуватиме матч за Суперкубок Європи між ПСЖ українського захисника Іллі Забарного та Астон Віллою 12 серпня в Зальцбурзі.

Як відомо, Артан був включений до списку арбітрів, які мали судити матчі на чемпіонаті світу-2026. Тим не менш, кілька днів тому американська влада не впустила його в аеропорт Маямі, тому він був змушений повернутися на батьківщину.

Згодом ФІФА підтримала дії одного з господарів чемпіонату світу та виключила 34-річного арбітра зі списку суддів турніру. Однак УЄФА вирішила зробити жест на користь Артана та, завдяки співпраці з КАФ, довірила йому це престижне завдання.

Сьгодні Канада стартує на домашньому ЧС-2026 матчем проти Боснії і Герцеговини.