Сергій Разумовський

Збірна Іспанії вдруге в історії стала чемпіоном світу. У ніч на 20 липня команда Луїса де ла Фуенте обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026. Основний час матчу завершився без голів — 0:0, а долю трофею вирішив епізод на старті другого екстратайму.

На 106-й хвилині Ферран Торрес забив єдиний м’яч у зустрічі та приніс Іспанії перемогу з рахунком 1:0. Завдяки цьому голу «Фурія Роха» здолала чинних на той момент чемпіонів світу й завоювала другий титул в історії.

Перший чемпіонат світу Іспанія виграла у 2010 році. Тоді команда також перемогла у фіналі з рахунком 1:0 в екстратаймі — суперником була збірна Нідерландів.

Таким чином, Іспанія виграла обидва свої фінали чемпіонатів світу. Команда жодного разу не програвала у вирішальних матчах Мундіалів, а обидві перемоги здобула саме в додатковий час.

Після тріумфу на ЧС-2026 Іспанія стала сьомою збірною, якій вдалося виграти чемпіонат світу два або більше разів. Найбільше титулів має Бразилія — 5. Далі йдуть Німеччина та Італія, які вигравали мундіаль по 4 рази. В Аргентини — 3 титули, а Франція, Уругвай та Іспанія мають по 2 перемоги на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, Ламін Ямаль на чотири роки перевершив Фабрегаса і став наймолодшим переможцем Євро і ЧС.