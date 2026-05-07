Вперше в історії у фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться два іспанські тренери
Раніше такий збіг наставників з однієї країни відбувався лише чотири рази
Вперше в історії Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів фінал зведе двох іспанських наставників. Про це повідомляє відомий журналіст Педро Мартін на своїй сторінці у X.
У вирішальному матчі за титул Парі Сен-Жермен під керівництвом Луїса Енріке зустрінеться з Арсеналом, який очолює Мікель Артета.
Раніше такий збіг тренерів з однієї країни у фіналах відбувався лише чотири рази в історії турніру (Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів): 1979 – Ноттінгем Форест (Браян Клаф) та Мальме (Боб Хафтон); 2003 – Ювентус (Марчелло Ліппі) та Мілан (Карло Анчелотті); 2013 – Боруссія (Юрген Клопп) та Баварія (Юпп Хайнкес); 2020 – ПСЖ (Томас Тухель) та Баварія (Ханс-Дітер Флік).
Фінальний матч поточної ЛЧ відбудеться 30 травня у столиці Угорщини Будапешті.
Нагадаємо, ПСЖ вийшов у свій третій фінал Ліги чемпіонів в історії.