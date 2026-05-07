Володимир Кириченко

Вперше в історії Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів фінал зведе двох іспанських наставників. Про це повідомляє відомий журналіст Педро Мартін на своїй сторінці у X.

У вирішальному матчі за титул Парі Сен-Жермен під керівництвом Луїса Енріке зустрінеться з Арсеналом, який очолює Мікель Артета.

Раніше такий збіг тренерів з однієї країни у фіналах відбувався лише чотири рази в історії турніру (Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів): 1979 – Ноттінгем Форест (Браян Клаф) та Мальме (Боб Хафтон); 2003 – Ювентус (Марчелло Ліппі) та Мілан (Карло Анчелотті); 2013 – Боруссія (Юрген Клопп) та Баварія (Юпп Хайнкес); 2020 – ПСЖ (Томас Тухель) та Баварія (Ханс-Дітер Флік).

Arteta y Luis Enrique en la final.



Finales de Copa de Europa con entrenadores del mismo país:

1979 (Clough y Hougthon: Inglaterra)

2003 (Ancelotti y Lippi: Italia)

2013 (Heynckes y Klopp: Alemania)

2020 (Tuchel y Flick: Alemania)

2026 (Arteta y Luis Enrique: España) — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 6, 2026

Фінальний матч поточної ЛЧ відбудеться 30 травня у столиці Угорщини Будапешті.

Нагадаємо, ПСЖ вийшов у свій третій фінал Ліги чемпіонів в історії.