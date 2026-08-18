Сергій Разумовський

Лондонський Арсенал і Манчестер Юнайтед виявили інтерес до нападника Шахтаря Кауана Еліаса. Про це повідомляє TEAMtalk.

Представники обох англійських клубів особисто переглядали бразильського форварда під час матчу першого туру Української Прем’єр-ліги проти Кудрівки. У тій зустрічі Шахтар здобув розгромну перемогу з рахунком 5:1, а Еліас забив три м’ячі та оформив перший хеттрик у професійній кар’єрі.

За інформацією джерела, виступ 20-річного нападника справив позитивне враження на скаутів і представників зацікавлених клубів. Після матчу вони залишилися задоволені грою бразильця та його діями в завершальній стадії атак.

Шахтар оцінює свого футболіста приблизно у 30 млн фунтів. Донецький клуб не планує розглядати пропозиції, які суттєво відрізнятимуться від цієї суми. Очікується, що керівництво «гірників» наполягатиме на повній виплаті, якщо потенційний покупець захоче перейти до предметних переговорів.

На цей момент Шахтар ще не отримував офіційних пропозицій щодо трансферу Еліаса. Водночас представники футболіста вже почали отримувати конкретніші сигнали від європейських клубів, зацікавлених у підписанні нападника.

Ситуацію навколо бразильця також уважно відстежують Мілан і Порту. За даними TEAMtalk, щонайменше представники десяти європейських клубів були присутні на матчі Шахтаря проти Кудрівки, щоб оцінити гру Еліаса наживо.

Журналісти припускають, що нападник може змінити клуб до завершення літнього трансферного вікна або вже після закінчення поточного сезону. Водночас найбільш імовірним напрямком для продовження його кар’єри називають один із чемпіонатів, що входять до топ-5 європейських ліг.

Еліас приєднався до Шахтаря взимку 2025 року. Донецький клуб придбав футболіста у Флуміненсе за 17 млн євро. Відтоді нападник поступово адаптується до українського футболу та здобуває дедалі більшу роль у команді.

У поточному сезоні бразилець провів три матчі та забив три голи. Його чинний контракт із Шахтарем розрахований до кінця 2029 року, тому донецький клуб має сильну переговорну позицію та не зобов’язаний погоджуватися на невигідні фінансові умови.