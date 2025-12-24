Павло Василенко

Уже за кілька днів після перемоги в Суперкубку Італії на Наполі можуть чекати серйозні труднощі. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport, зазначаючи, що чинний чемпіон Серії А перебуває під пильним контролем незалежної комісії, яка стежить за фінансовим станом клубів та дотриманням економічних критеріїв.

За даними видання, Наполі є одним із двох клубів – разом з Пізою, – які наразі не відповідають встановленим вимогам. Зазначається, що клуб перевищив допустимі фінансові показники, що може мати серйозні наслідки насамперед на трансферному ринку.

Очікується, що вже під час січневого трансферного вікна «партенопейцям» дозволять реєструвати нових гравців лише за умови дотримання балансу – кожне підписання має супроводжуватися відходом футболіста аналогічної вартості. Водночас Gazzetta dello Sport наголошує, що з наступного літа фінансові критерії стануть ще суворішими, а їх недотримання може призвести до повної заборони на трансфери – сценарію, якого в Неаполі прагнуть уникнути будь-якою ціною.

Натомість позитивні новини надійшли з Рима. Та ж комісія повідомила про поліпшення фінансового становища Лаціо, який раніше також не відповідав економічним вимогам, що й пояснювало пасивність клубу на літньому трансферному ринку. Тепер «римські орли» досягли необхідних показників і зможуть діяти значно вільніше під час зимового трансферного вікна.