Головний тренер Наполі Антоніо Конте поділився враженнями від перемоги своєї команди над Болоньєю з рахунком 2:0 у матчі за Суперкубок Італії.

«Вітаю гравців із бездоганно проведеним турніром. Ми хотіли зробити цей трофей подарунком для себе та наших уболівальників і привітати їх із Різдвом. Приємно відзначати це свято з трофеєм. Ми виграли скудетто, а тепер – і Суперкубок, обігравши кілька дуже сильних команд.

Не варто забувати, що два роки тому Наполі програв у фіналі Суперкубка Інтеру. У футболі має значення лише переможець. Ніхто не переглядає список трофеїв, щоб дізнатися, чи ти виходив у фінал. Я добре це знаю – як гравець я програв багато фіналів. Я срібний призер чемпіонатів світу та Європи, і це боляче, бо шлях був правильним, але бракувало завершального штриха.

Хочу окремо відзначити Болонью та особливо Вінченцо Італьяно. Якщо подивитися на створені моменти, ми могли забивати більше. Водночас ми провели якісний матч у багатьох аспектах. Гол Нереса став вирішальним. Ми детально проаналізували всі ситуації, які могли створити проблеми з боку Болоньї.

Наше завдання – розширювати футбольні знання гравців. Я активно працюю над цим і вважаю, що кожен футболіст, з яким я співпрацював, прогресував як у технічному, так і в психологічному плані», – цитує Конте Джанлука Ді Марціо.