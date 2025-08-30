Павло Василенко

Італійський нападник Мойзе Кін підписав новий контракт з Фіорентиною, який діятиме до 30 червня 2029 року. За новим договором форвард суттєво покращить свої фінансові умови – тепер він отримуватиме близько 4,5 мільйона євро на сезон.

Президент клубу Рокко Комміссо прокоментував цю подію.

«Ми зробили все можливе, щоб домовитися про продовження контракту з Моїзе. Ми щасливі, що він вирішив залишитися у нашій команді, і впевнені, що ця новина порадує всіх уболівальників», – цитує його AFP.

Минулого сезону Кін став справжнім лідером атак флорентійців, забивши 25 м’ячів у всіх турнірах.

У складі національної збірної Італії він відзначився 7 голами, серед яких – результативний удар у драматичному матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй проти Німеччини (3:3).