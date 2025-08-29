Ротань після поразки від Фіорентини проїхвася по гравцях, що вийшли на заміни
Тренер житомирян натякнув, що ці футболісти не відповідають рівню команди
33 хвилини тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань підбив підсумки матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини (2:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Що поробиш? Після замін, які зробила «Фіорентина», відчували, що клас є клас. В принципі, нам було вже тяжко. У нас, на жаль, немає таких рівноцінних замін, які можуть підсилити, тому ми на сьогодні маємо такий результат. Але я хочу подякувати хлопцям за те, що вони, як мінімум, сімдесят вісім хвилин тримали всю Флоренцію разом з Реджо-Емілією в напрузі. І, в принципі, у нас були шанси забивати третій гол. Якби Саня Андрієвський забив при рахунку 2:0... Пропустили гол, і, звісно, що стандартні положення — перше, так, і найголовніше — це рівноцінні заміни. На сьогодні поки що ми не маємо цих замін, тому претензії дуже великі. Ті, хто виходить на заміну — на жаль, якісь у нас були пусті, можна так сказати, виходи — і від цього страждає результат.
На початку гри була свіжість, і видно, що інтенсивність дуже висока, і «Фіорентина» нам її задала. Але питання, правильно ви сказали, питання в тому, що гравці, які виходять на заміну в «Фіорентині», — вони підтримують цю інтенсивність. А, на жаль, у нас цього немає. Тому це проблема. Щоб грати в Єврокубках, потрібна якраз ця інтенсивність, і потрібно її виходами на заміну підтримувати, як мінімум. Можливо, щось повинно получатись, щось — не получатись, але, як мінімум, ми повинні виконувати те, що просять. На жаль, від цього страждає результат. І найголовніше, мабуть, те, що все рівно при цьому рахунку, те, що ми маємо — якось це нелогічно. Ми програємо ці матчі. Вони не додають впевненості. Але терпіння... Я розумію, що потрібно терпіння.
Заміни після пропущеного м’яча? Я не скажу, що ми не вірили в рахунок. Ми вірили. Ми пропустили гол, і нам потрібно, як мінімум, двічі забивати. Щоб забивати, потрібні свіжі сили, як мінімум. Тому що ви бачили, наскільки ті хлопці, яких ми замінили, — вони були дуже втомлені, сильно втомлені. Тому ми розуміємо, що у нас попереду матч з «Динамо» також. Ми не можемо, скажемо так, у цьому матчі вже травмувати таких гравців. Тому молодь вийшла. Для них це досвід. Але молодь у першу чергу повинна розуміти те, що команда є команда, і за команду треба зубами триматись. Працювати на сто відсотків, бути сконцентрованими, як мінімум. Голи зі стандартів — вони кажуть про те, що у нас не було цієї концентрації.
