Павло Василенко

Легендарний французький футболіст Зінедін Зідан зізнався, що закінчив кар’єру не через втрату форми, а через втому від життя у постійних подорожах.

В інтерв’ю Gazzetta dello Sport 53-річний Зідан відверто розповів, що емоційне виснаження стало ключовим фактором його рішення:

«Це було свідоме рішення. Я втомився від постійних поїздок і проживання в готелях. Навіть коли ми грали вдома, нам доводилося ночувати в готелі. Це мене повністю виснажило. Чесно кажучи, фізично я міг би грати ще два-три роки».

Зідан завершив кар’єру в 2006 році після виступів за Канн, Бордо, Ювентус і Реал Мадрид. За свою блискучу кар’єру він провів 689 матчів, забив 125 голів і віддав 145 асистів.

Володар «Золотого м’яча» 1998 року, триразовий найкращий гравець світу за версією ФІФА, чемпіон світу і Європи – Зідан залишив футбол на піку, залишивши по собі спадок одного з найелегантніших і найрозумніших гравців в історії.