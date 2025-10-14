Зідан назвав найкращого футболіста усіх часів
Це не Мессі і не Кріштіану
близько 2 годин тому
Колишній головний тренер мадридського Реала та легендарний французький футболіст Зінедін Зідан поділився своєю думкою про найкращого гравця в історії футболу.
– Якби мені довелося назвати найкращого футболіста всіх часів, я б обрав Роналдо зі збірної Бразилії. Те, що він робив на полі, було неймовірним. Він міг сказати супернику: зараз зроблю фінт – і справді його робив, – сказав Зідан в інтерв’ю ESPN.
Під час своєї кар’єри Роналдо виступав за Крузейро, ПСВ, Барселону, Інтер, мадридський Реал, Мілан та Коринтіанс. Найбільше матчів він провів саме у складі Реала — 177, у яких забив 104 голи.
У складі збірної Бразилії Роналдо зіграв 99 поєдинків, відзначившись 62 голами та 32 результативними передачами.
Також, Зідан назвав найкращу команду в історії футболу.
