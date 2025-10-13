Колишній головний тренер Реала та чемпіон світу і Європи у складі збірної Франції Зінедін Зідан поділився своєю думкою про найкращу команду всіх часів.

Мілан із ван Бастеном, Райкардом, Гуллітом, Барезі та Мальдіні. Та команда вигравала безліч матчів. Колектив Саккі був справді вражаючим, – зазначив Зідан в інтерв’ю Sempre Milan.

Арріго Саккі очолював Мілан із 1987 по 1991 рік, а також у сезоні 1996/97. Під його керівництвом клуб став чемпіоном Італії, виграв Суперкубок країни, двічі тріумфував у Кубку європейських чемпіонів, Суперкубку Європи та Міжконтинентальному кубку.

Сьогодні, 13 жовтня, збірна Франції зіграє черговий поєдинок у відборі до ЧС-2026 на виїзді проти Ісландії. Початок о 21:45. Паралельно у цій групі збірна України прийматиме Азербайджан.