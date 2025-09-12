Ексгравець та колишній наставник мадридського Реалу Зінедін Зідан готується повернутися до тренерської роботи.

Як повідомляє El Nacional, французька федерація футболу вже кілька місяців веде переговори із Зіданом і угода близька до завершення, адже сторони досягли принципової домовленості.

Зідан стане головним тренером збірної Франції одразу після чемпіонату світу 2026 року. На цій посаді він замінить Дідьє Дешама, який керує командою з 2012 року.

Раніше повідомлялося, що Зідан відмовився очолити турецький гранд, де раніше працював Моуріньо.