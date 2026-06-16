Павло Василенко

Київське Динамо визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні, повідомляє офіційний сайт біло-синіх.

Нагадаємо, що цей стадіон уже добре знайомий Динамо. У сезоні 2024/25 саме тут біло-сині приймали суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши матчі проти сербського Партизана, шотландського Рейнджерс та австрійського РБ Зальцбург.

Також «Арена Люблін» була домашнім майданчиком команди під час єврокубкової кампанії сезону 2025/26, коли Динамо зустрічалося з мальтійським Хамрун Спартанс, кіпрським Пафосом у кваліфікації Ліги чемпіонів, з ізраїльським Маккабі Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводило матчі основного етапу Ліги конференцій.

Кияни розпочнуть єврокубкову кампанію матчами першого раунду кваліфікації Ліги Європи, які відбудуться 9 і 16 липня.