Сергій Разумовський

Київське Динамо вже завтра дізнається свого першого суперника в єврокубковому сезоні. У вівторок, 16 червня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2026/27.

Початок церемонії запланований на 18:00 за київським часом. Саме за її підсумками стане відомо, з ким київська команда зіграє на старті відбору другого за престижністю єврокубкового турніру.

Динамо розпочне виступи в Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду як володар Кубка України. Щоб пробитися до основного етапу турніру, киянам необхідно буде пройти чотири раунди кваліфікації.

У разі невдачі на одному з етапів відбору Динамо продовжить міжнародний сезон у Лізі конференцій. Таким чином, стартові матчі в єврокубках матимуть важливе значення для подальшого маршруту команди в європейських турнірах.

Поєдинки першого раунду кваліфікації Ліги Європи заплановані на 9 та 16 липня. Один матч команди проведуть удома, інший — на виїзді.

Серед можливих суперників Динамо на цій стадії є кілька представників різних європейських чемпіонатів. Кияни можуть зіграти проти словацької Жиліни, сербської Войводини, румунської Університаті Клуж, словенського Алюмінія, ірландського Деррі Сіті або ісландського Вестрі.

Нагадаємо, Динамо вже розпочало підготовку до нового сезону.