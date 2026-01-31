Фламенгу повернув Пакета, побивши трансферний рекорд в Бразилії. Відео
Вест Гем отримав хорошу компенсацію
5 хвилин тому
Фото - Фламенгу
Фламенгу оголосив про підписання півзахисника Вест Гема Лукаса Пакета, повідомляє пресслужба клубу.
Після семи років у Європі 28-річний півзахисник повертається до рідного клубу.
Пакета захищатиме кольори Фла до 31 грудня 2026 року. Лукас носитиме футболку з номером 20.
За даними Transfermarkt, чемпіон Бразилії повернув Пакета, сплативши рекордні для бразильського футболу 42 мільйони євро.
В цьому сезоні Пакета провів за Вест Гем 19 матчів: 5 голів, 1 асист.