Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік розповів про завдання команди у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

– Ми Барса, і нам подобається бути фаворитами Ліги чемпіонів. Але ми також розуміємо, що попереду велика робота і довгий шлях. Крім того, нам доведеться зіграти проти фантастичних суперників, і перший із них вийде на поле вже завтра, – передає слова наставника каталонців пресслужба клубу.

Матч між Барселоною та ПСЖ відбудеться 1 жовтня 2025 року на стадіоні Олімпік Льюїс Компаніс у Барселоні. Початок гри запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький клуб Пари Сен-Жермен. Фінал поточного сезону відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш Арені в Будапешті.