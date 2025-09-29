Жозе Моурінью, головний тренер Бенфіки українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Челсі висловився щодо свого повернення до головного єврокубка. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ці роки, коли я не був у Лізі чемпіонів, були непоганими – я брав участь у фіналах Ліги Європи та Ліги конференцій. Звичайно, Ліга чемпіонів – це найпрестижніший турнір за участю найсильніших клубів Європи, і для мене це дуже важливо. Адже якщо виграти один трофей – мрія кожного, виграти два – ще краще.

Мені пощастило у кар'єрі тренувати багатьох грандів: Реал, Інтер, Манчестер Юнайтед, Челсі. Бенфіка – також гранд. І, відповідно, клуб такого рівня має величезну відповідальність, гігантські очікування – все тут велике. Але саме такий виклик мені потрібний.