Де Дзербі планує грати на перемогу проти колись півфіналіста Ліги чемпіонів
Марсель після мінімальної поразки від Реала пройде перевірку ще одним легендарним клубом
близько 2 годин тому
Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі заявив, що Олімпік гратиме на перемогу в майбутньому матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Аякса. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Готуємося грати на перемогу. Ми переживаємо вдалий період, досягаємо гарних результатів та показуємо якісний футбол.
Можна згадати перший тайм проти Парі Сен-Жермен, матч проти Страсбура теж був хорошим. Хочемо потужно розпочати і маємо намір поборотися за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Олімпік – Аякс відбудеться у вівторок, 30 вересня на стадіоні Велодром у Марселі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Марсель – Аякс на Xsport.ua.
Нагадаємо колишній тренер Шахтаря Де Дзербі на 91-й хвилині здолав команду Едуарда Соболя, зробивши подарунок Іллі Забарному.