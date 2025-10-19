Іспанський журналіст Йонай Амаро відзначив виступ українського нападника Жирони Владислава Ваната у матчі 9-го туру Ла Ліги проти Барселони (1:2).

«Владислав Ванат знову промахнувся, але подивіться, як він бореться за свої шанси. Він працює, бігає, бореться і завжди знаходить свою можливість. На відміну від Абеля чи Міовскі, він постійно у грі. Він кувалда, чиста наполегливість», – написав Амаро у Twitter.

Форвард вийшов у стартовому складі і брав активну участь в атакувальних діях команди, хоча результативних дій не записав на свій рахунок. На 68-й хвилині Ванат був замінений Крістіаном Стуані.

Цього сезону 23-річний українець провів шість матчів і забив два голи. Жирона після дев'яти турів посідає 19-те місце у турнірній таблиці, маючи шість очок.