Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік підбив підсумки матчу 2 туру Ла Ліги проти Леванте (3:2). Його слова наводить. Marca.

Наша гра сьогодні не була ідеальною, але слід визнати, що Леванте зіграв добре. Було непросто, оскільки суперник захищається дуже глибоко, через що стає важко. Ми продовжували атакувати і змогли домогтися перемоги. Такі матчі допомагають рости. Попереду довгий шлях.

У Решфорда були моменти, які виглядають як те, що ми шукаємо. У другому таймі нам потрібні були зміни, тому вийшов Рафінья. Ми вирішили, що нам потрібні саме такі зміни, - сказав Флік.