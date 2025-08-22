Павло Василенко

Останніми днями кількох гравців ФК Барселона пов'язували з переїздом зі столиці Каталонії. Однак головний тренер команди Гансі Флік заявив, що не хоче втрачати жодного гравця зі свого нинішнього складу.

Марк Касадо отримав пропозиції з Англії та Італії. Півзахиснику може бути важко знайти регулярний ігровий час у Барселоні, але Флік наполягає, що він все ще гравець, який їм потрібен.

«Я з ним розмовляв. Не думаю, що він хоче йти. Я хочу, щоб він був тут. Це буде складний сезон. Його присутність вселяє нам усім багато впевненості, і як команді та персоналу це те, що нам потрібно», – наголосив німецький тренер клубній пресслужбі.

У схожому тоні Флік висловився і про Ферміна Лопеса. Іспанець викликав значний інтерес на трансферному ринку цього літа.

Інтерес до гравця виявляли переважно два гіганти Англійської Прем'єр-ліги – Манчестер Юнайтед та Челсі. Однак угоду заблокував Флік.

«Я можу лише повторити те, що сказав. Я не хочу зараз втрачати жодного гравця. Це буде складний сезон, і нам потрібні гравці калібру Ферміна. Він дуже добре виступив минулого сезону і на початку цього. Я ним задоволений і хочу зберегти всіх гравців».

У матчі другого туру Ла Ліги Барселона на виїзді зіграє проти Леванте (23 серпня).