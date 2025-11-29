Флік став на захист Ямала після провалу Барселони в матчі з Челсі в Лізі чемпіонів
Головний тренер Барселони пояснив труднощі юного таланта
близько 19 годин тому
Ханс-Дітер Флік захистив Ламіна Ямала після того, як 18-річний вінгер провів невиразний матч проти Челсі (0:3). Молодий талант так і не зміг показати свою характерну магію на полі, адже Марк Кукурелья повністю позбавив його простору та свободи дій, фактично вимкнувши його з гри.
Незважаючи на хвилю критики, головний тренер каталонців наголосив, що слабкий матч Ямала пов'язаний насамперед із високим рівнем суперника, а не з падінням форми самого футболіста.
У той же час, підтримавши гравця публічно, німецький наставник дав йому й однозначний сигнал: статус лідера вимагає вміння знаходити рішення навіть у найскладніших умовах.
«Ми повинні бути чесними — Марк Кукурелья зараз є одним із найкращих захисників у світі на своїй позиції. Він знає Ламіна краще за інших завдяки спільним виступам за збірну Іспанії, і він використав ці знання, щоб закрити його.
Ламін повинен зробити крок вперед. Тепер команди готуються персонально під нього, подвоюють опіку. Він має навчитися долати це, змінювати свій стиль гри по ходу матчу і брати на себе відповідальність, коли команді важко», — сказав тренер блаугранас для Goal.com.