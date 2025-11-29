Ханс-Дітер Флік захистив Ламіна Ямала після того, як 18-річний вінгер провів невиразний матч проти Челсі (0:3). Молодий талант так і не зміг показати свою характерну магію на полі, адже Марк Кукурелья повністю позбавив його простору та свободи дій, фактично вимкнувши його з гри.

Незважаючи на хвилю критики, головний тренер каталонців наголосив, що слабкий матч Ямала пов'язаний насамперед із високим рівнем суперника, а не з падінням форми самого футболіста.

У той же час, підтримавши гравця публічно, німецький наставник дав йому й однозначний сигнал: статус лідера вимагає вміння знаходити рішення навіть у найскладніших умовах.