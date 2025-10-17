Павло Василенко

Останніми днями іспанські ЗМІ активно обговорюють скандал навколо Ламіна Ямаля. Йдеться про нібито порушення дисципліни перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ. У п’ятницю головний тренер Барселони Гансі Флік вийшов на пресконференцію і чітко дав зрозуміти, що має до цього ставлення.

За повідомленнями каталонських медіа, Ямаль запізнився на командну нараду перед поєдинком з парижанами. Раніше в подібних ситуаціях Флік мав звичку карати гравців лавою запасних. Утім, у цьому випадку 16-річний талант з'явився на полі, що, за даними преси, нібито сталося на прохання спортивного директора клубу Деку.

Флік жорстко відкинув ці звинувачення.

«Хотів би знати, звідки це взяли. Повна нісенітниця. Ні Деку, ні будь-хто інший у клубі ніколи не звертався до мене з такими проханнями. Клуб має повну довіру до моєї роботи. Це все вигадки. Мені нічого приховувати. Якщо хтось таке сказав – він просто бреше», – різко підкреслив німецький наставник.

Флік також виступив на захист свого молодого підопічного. Він закликав припинити тиск на футболіста та не втручатися в його особисте життя.

«Для мене головне – як він працює тут, на тренуваннях. І працює він дуже старанно. Це справжній професіонал. Його особисте життя мене не стосується. У вихідні – він має право бути собою, і я в це не втручатимусь, – цитує Фліка клубна пресслужба.

Наразі Барселона займає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 19 очок.

У матчі дев’ятого туру чемпіонату Іспанії команда Фліка зіграє проти Жирони українців Владислава Крапивцова, Віктора Циганкова та Владислава Ванат. Поєдинок відбудеться у суботу, 18 жовтня, та розпочнеться о 17:15 за київським часом.