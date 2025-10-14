Іспанський вінгер Барселони Ламін Ямаль опинився у сфері інтересів Манчестер Сіті та ПСЖ, повідомляє Ромен Моліна.

За даними джерела, саме англійський та французький клуби розглядаються як єдині європейські сили, здатні змагатися з командами із Саудівської Аравії у боротьбі за 18-річного футболіста.

У нинішньому сезоні Ямаль провів п'ять матчів за Барселону у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 200 мільйонів євро.

Раніше Барселона спростувала інформацію про пропозицію 400 млн євро за Ямаля.