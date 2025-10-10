Павло Василенко

У інтерв'ю Movistar+ форвард Реала Кіліан Мбаппе детально розповів про таланта Барселони Ламіна Ямаля. Зірка мадридського команди високо оцінив футбольні навички іспанця, але також наголосив на необхідності не засуджувати його за життя поза футболом.

«Зрозуміло, що він має величезну пристрасть до футболу, і це єдине, чого він не повинен втрачати. ​​Решта пов'язана з його особистим життям. Ми повинні залишити його в спокої», – заявив 27-річний нападник.

Потім він додав.

«У футболі він чудовий гравець, але в житті він 18-річний хлопець. У цьому віці всі роблять помилки. Ти робиш хороші речі, ти робиш погані... Зрештою, він набуде життєвого досвіду. Він навчиться, що для нього добре, а нам просто потрібно спостерігати за тим, що він робить на полі. Все, що він робить поза полем, не має значення, якщо це не щось серйозне. У нього величезний талант, і він піде тим шляхом, яким хоче. Бажаю йому удачі».

Цього сезону Ямаль у складі Барселони провів п’ять матчів, забив два м’ячі і зробив чотири асисти.