Барселона спростувала інформацію про пропозицію 400 млн євро за Ямаля
Гравець не продається
31 хвилину тому
Ламін Ямаль / фото - Getty
У Барселоні офіційно заперечили чутки про те, що клуб отримав трансферну пропозицію від саудівського Аль-Хіляля щодо 18-річного вінгера Ламіна Ямаля.
Раніше в іспанських ЗМІ з’явилася інформація, нібито саудівський Аль-Хіляль пропонував 400 мільйонів євро за молодого таланта та семирічний контракт для самого футболіста. Однак у каталонському клубі наголосили, що жодної офіційної пропозиції не надходило і Ламін Ямаль не продається, повідомляє Marca.
Влітку вингер продовжив контракт із Барселоною до 2031 року. У поточному сезоні 18-річний іспанець уже забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі у 4 матчах Ла Ліги.
