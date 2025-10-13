У Барселоні офіційно заперечили чутки про те, що клуб отримав трансферну пропозицію від саудівського Аль-Хіляля щодо 18-річного вінгера Ламіна Ямаля.

Раніше в іспанських ЗМІ з’явилася інформація, нібито саудівський Аль-Хіляль пропонував 400 мільйонів євро за молодого таланта та семирічний контракт для самого футболіста. Однак у каталонському клубі наголосили, що жодної офіційної пропозиції не надходило і Ламін Ямаль не продається, повідомляє Marca.

Влітку вингер продовжив контракт із Барселоною до 2031 року. У поточному сезоні 18-річний іспанець уже забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі у 4 матчах Ла Ліги.

Також, Кіліан Мбаппе виступив на захист Ламіна Ямаля.