Фонсека кличе в Ліон форварда збірної України
Цікавий варіант для Яремчука
близько 3 годин тому
Роман Яремчук / Фото - Олимпиакос
Ліон зацікавлений в послугах нападника Ліона та збірної України Романа Яремчука, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
Йдеться про платну оренду з правоим викупу. Сторони хочуть досягти угоди цієї середи.
Головний тренер Олімпіка Паулу Фонсека бачить Яремчука бекапом талановитому бразильцю Ендріку, якого Реал віддав в оренду до літа.
В поточному сезоні Яремчук провів в Олімпіакосі 18 матчів: 4 голи, 1 асист.
