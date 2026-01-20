Яремчук може пропустити матч Ліги чемпіонів
Українець отримав пошкодження на тренуванні
близько 1 години тому
Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар напередодні поєдинку сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Баєра розповів про кадрову ситуацію у команді, окремо згадавши українського форварда Романа Яремчука.
«Роман позавчора залишив тренування через деякий дискомфорт, нічого серйозного. Вчора він не тренувався з командою. Доведеться почекати, поки він сам розповість, як себе почуває», – повідомив Менділібар.
Зустріч між грецьким клубом та німецьким суперником пройде 20 січня у Піреї. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Нинішнього сезону 30-річний Яремчук взяв участь у 15 матчах за Олімпіакос у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок чотири забиті м'ячі та одну гольову передачу.