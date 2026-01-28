Михайло Цирук

Другий сезон масштабних змін від УЄФА остаточно розвіяв усі сумніви. Оновлена Ліга чемпіонів чітко дала зрозуміти: «прохідних» матчів узимку більше не існує. Те, що на старті сприймалося з недовірою, сьогодні тримає в напрузі до фінального свистка. Зараз на кону – доля не всіх 36 учасників, але принаймні кільканадцяти з них. Усі 18 поєдинків розпочинаються синхронно, а кожен гол миттєво змінює розклад сил у таблиці. Клуби вже підлаштувалися до нових реалій: тепер важливо не просто пройти далі, а боротися за кожну позицію, аби оминути виснажливі лютневі матчі плей-оф.

Перед восьмим туром верхівка таблиці майже сформована, однак боротьба за перше місце ще жива. Арсенал Мікеля Артети фактично забронював собі лідерство. Теоретичні шанси наздогнати канонірів зберігає лише мюнхенська Баварія. Щоправда, для цього команді Венсана Компані потрібен не тільки переконливий успіх у матчі з ПСВ, а й справжня сенсація в паралельній грі, де лондонці зустрінуться з аутсайдером – Кайратом. Наразі п’ять представників Англії тримаються в межах топ-8, намагаючись напряму вийти до 1/8 фіналу.

Додаткової гостроти додає й щільність у середині таблиці: одразу вісім команд мають по 13 очок, а різниця між третім і п’ятнадцятим місцем складає всього три бали. Ось вона – справжня інтрига та максимальний градус напруги.

Якщо ж говорити про несподівані провали, то одним із головних розчарувань стає виступ Бенфіки з українцями Трубіним і Судаковим. Під кінець турніру Жозе Моурінью спробував врятувати ситуацію, однак очкові втрати на старті турніру, схоже, коштуватимуть орлам путівки до євровесни.

Схожа ситуація й у Наполі: неаполітанцям потрібно не лише вигравати власний матч, а й сподіватися на осічки конкурентів. Загалом же клуби Серії А виступають нерівно, що лише підсилює розмови про спад рівня італійського футболу.

Не без проблем проходить турнір і для Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. Попри нестабільність, англійці беруть своє за рахунок класу та залишаються серед претендентів на місце в топ-8.

Неприємно здивував і Вільярреал: команда, яка в Ла Лізі звикла нав’язувати боротьбу грандам, цього сезону з тріском провалила кампанію в ЛЧ та достроково втратила шанси на продовження боротьби.

Натомість справжнім відкриттям розіграшу став Карабах. Азербайджанський клуб упевнено приміряє статус «темної конячки» турніру та перебуває за крок від історичного успіху. Після семи матчів підопічні Курбана Курбанова мають 10 очок, а за оцінками Opta їхні шанси на плей-оф сягають 99,8%.

А ось норвезький Буде-Глімт на власному прикладі показує, наскільки складнішим є рівень Ліги чемпіонів у порівнянні з Лігою Європи. Хоча навіть тут «вікінги» змогли залишити слід – зокрема завдяки гучній перемозі над Ман Сіті.

Заключний ігровий вечір етапу обіцяє справжній футбольний марафон. Бенфіка спробує створити диво у протистоянні з Реалом. Трубіну доведеться протистояти Мбаппе та Вінісіусу, тоді як Судаков шукатиме слабкі місця в обороні вершкових. Для лісабонців це, радше, матч за власну честь, хоча навіть перемога не гарантує їм євровесну.

Поєдинок ПСЖ - Ньюкасл стане прямою дуеллю за виживання та місце серед вісімки найкращих. Ілля Забарний, у разі виходу на поле, матиме шанс довести свою важливість у захисті проти агресивних сорок, де його досвід АПЛ точно стане в пригоді.

Наполі та Челсі також не мають простору для компромісів. Антоніо Конте зіграє проти свого колишнього клубу, а на кону – або 1/8 фіналу, або зайві матчі в лютому. Окрему увагу привертає зустріч Боруссії Дортмунд з Інтером – сусіди по таблиці зійдуться у прямому бою за вигідніший посів у плей-оф.

І нарешті, ще одна ключова особливість нинішнього формату – бонуси для лідерів. Раніше команда з вищою позицією отримувала лише домашній матч-відповідь у 1/8 фіналу, тоді як на наступних стадіях усе вирішував жереб.

Тепер же чотири найкращі клуби етапу ліги гарантовано гратимуть матч-відповідь удома і в 1/8 фіналу, і в чвертьфіналі. Більше того, команди, що посядуть перше та друге місця, матимуть перевагу домашнього другого матчу навіть у півфіналі – за умови, що туди дістануться.

Якщо ж сіяний клуб вилітає, всі його привілеї переходять до команди, яка його вибила. Тож у разі сенсації, коли умовний Карабах здолає в 1/8 фіналу Арсенал, саме азербайджанці отримають усі бонуси аж до півфінальної стадії. Бачите, наскільки закрученим став турнір? Це означає лише одне: матчів без значення тут більше немає… або майже немає.

