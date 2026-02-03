Фонсека прокоментував трансфер Яремчука
Футболіст перебрався в чемпіонат Франції
15 хвилин тому
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився про прихід до команди в оренду з Олімпіакоса українського форварда Романа Яремчука.
«Роман – справжній нападник, дуже вправний у штрафному майданчику. У нас немає гравця з такими характеристиками. Павел нападник не зовсім такого типу. Ендріку це під силу, але Роман буде важливим проти команд, які глибоко обороняються. У нас більше можливостей з Павелом, Романом та Ендріком», – цитує Фонсеку клубна пресслужба.
Оренда Яремчука розрахована до 30 червня 2026 року (передбачена опція викупу за 5 млн євро). Контракт українця з Олімпіакосом чинний до завершення сезону 2027/28;
Дебютувати за Ліон Яремчук зможе у середу, 4 лютого, у домашньому матчі проти Лаваля у рамках 1/8 фіналу Кубка Франції. Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом.