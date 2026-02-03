Український нападник Роман Яремчук, який перейшов до Ліону на правах оренди, звернувся із прощальними словами до вболівальників Олімпіакосу.

«Дорогі вболівальники Олімпіакоса, це повідомлення для вас. Я боровся за цей клуб заради вас. Я віддав усе, що мав, навіть більше, ніж люди могли бачити чи розуміти. Не все і завжди цінувалося – такий футбол.

Але моя відданість завжди була щирою та справжньою. Ви заслуговуєте на найбільші та найгучніші перемоги. Сподіваюся, наші шляхи ще перетнуться. Ваш Танк», - написав Яремчук.