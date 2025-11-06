Форбс виніс вердикт Барселоні, й це не про фінанси. Відео
Каталонці сенсаційно втратили очки в четвертому турі Ліги чемпіонів
близько 2 годин тому
У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Брюгге та Барселона зіграли в результативну нічию у Бельгії.
Господарі повели вже в самому дебюті після голу Трезольді, але за дві хвилини Торрес зрівняв рахунок. Майже одразу Форбс знову вивів Брюгге вперед і на перерву бельгійці пішли за переваги в рахунку.
Після відпочинку Ямаль вдруге відновив паритет, проте знову за дві хвилини Форбс оформив дубль. Барселона втретє відігралася завдяки автоголу Тзоліса на 77-й хвилині, зафіксувавши результативну нічию у вечірніх гойдалках.
До вашої уваги огляд матчу.
Барселона набрала сім очок і випала із топ-8 команд. Брюгге (4) замикає топ-24 з Айнтрахтом і Наполі.
Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур
Брюгге – Барселона 3:3
Голи: Трезольді, 6, Форбс, 17, 63 – Торрес, 8, Ямаль, 61, Тзоліс, 77 (автогол)
Брюгге: Яккерс, Сейс, Саббе, Мехеле, Ордоньєс, Оньєдіка (Аудор 84; Ветлесен 87), Станкович, Ванакен, Цоліс, Форбш (Діакон 78), Трезольді (Вермант 78)
Барселона: Щенсни, Бальде (Мартін 90+3), Кунде, Гарсія (Кубарсi 90+4), Араухо, де Йонг, Касадо (Ольмо 58), Фермін, Решфорд (Бардагджі 83), Ямаль, Торрес (Левандовскі 58)
Попередження: Оньєдіка, Діакон – Кунде, Лопес, Ямаль