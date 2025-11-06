Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Брюгге та Барселона зіграли в результативну нічию у Бельгії.

Господарі повели вже в самому дебюті після голу Трезольді, але за дві хвилини Торрес зрівняв рахунок. Майже одразу Форбс знову вивів Брюгге вперед і на перерву бельгійці пішли за переваги в рахунку.

Після відпочинку Ямаль вдруге відновив паритет, проте знову за дві хвилини Форбс оформив дубль. Барселона втретє відігралася завдяки автоголу Тзоліса на 77-й хвилині, зафіксувавши результативну нічию у вечірніх гойдалках.

До вашої уваги огляд матчу.

Барселона набрала сім очок і випала із топ-8 команд. Брюгге (4) замикає топ-24 з Айнтрахтом і Наполі.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур

Брюгге – Барселона 3:3

Голи: Трезольді, 6, Форбс, 17, 63 – Торрес, 8, Ямаль, 61, Тзоліс, 77 (автогол)

Брюгге: Яккерс, Сейс, Саббе, Мехеле, Ордоньєс, Оньєдіка (Аудор 84; Ветлесен 87), Станкович, Ванакен, Цоліс, Форбш (Діакон 78), Трезольді (Вермант 78)

Барселона: Щенсни, Бальде (Мартін 90+3), Кунде, Гарсія (Кубарсi 90+4), Араухо, де Йонг, Касадо (Ольмо 58), Фермін, Решфорд (Бардагджі 83), Ямаль, Торрес (Левандовскі 58)

Попередження: Оньєдіка, Діакон – Кунде, Лопес, Ямаль