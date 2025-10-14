Форвард збірної Азербайджану Махір Емреллі висловився про поразку команди у матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року проти України.

Перша половина гри завершилася з рівним рахунком, проте після перерви команда Сергія Реброва зуміла переламати хід зустрічі і здобути перемогу з рахунком 2:1.

«У матчі з Україною порадувала наша реакція, незважаючи на попередню поразку від французів. Було більше мотивації та бажання. У цій команді немає гравця, який би не любив свою країну. Всі – патріоти своєї держави. Коли система правильно побудована, ми також демонструємо свою гру.

Автогол у матчі? Хіба його не забив Наріман Ахундзаде? Дивно. Я вже грав у кількох європейських країнах і помітив те саме у ваших колег: спочатку ЗМІ відзначають негатив, а потім позитив. Це нормально. Треба врахувати, що це всього лише третій матч під керівництвом Айхана Аббасова. У двох поєдинках проти України особливої різниці з суперником не відчувалося.

Новий тренер – нова система. У нас не було можливості більше попрацювати. Ліміт на легіонерів не дозволяє всім гравцям збірної частіше грати за свої клуби», – сказав Махір.