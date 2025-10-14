Сергій Стаднюк

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський поділився інформацією щодо стану правого захисника Карпат Олексія Сича. Він перебуває на реабілітації після травми.

За його словами, футболіст уже повернувся до тренувального процесу, проте займається з певними обмеженнями. Нагадаємо, що 24-річний футболіст зазнав ушкодження 20 березня в першому матчі плей-оф Ліги націй між збірною України та Бельгією (3:1) і з того часу не брав участі в офіційних іграх. У нього діагностували травму медіальної коллатеральної зв’язки.

Сич перебрався до Карпат на початку 2025 року в складі цілої делегації, що перебралася з Руху в рамках співпраці між клубами. З тих пір провів лише чотири матчі за зелено-білих без результативних дій. Найбільш відомий захисник за виступами у молодіжній збірній України, з якою доходив до півфіналу Євро-2023 та грав на Олімпійських іграх-2024.

Нагадаємо, Карпати виграли два з трьох останніх матчів за нічиєї з київським Динамо.