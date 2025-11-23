Нападник Динамо Матвій Пономаренко виявився єдиним представником команди, який вийшов у флеш-зону УПЛ-ТВ після поразки від Колоса з рахунком 1:2

«Не знаю, що тренер говорив у роздягальні у перерві, бо ми перебували на розминці. Там була розмова 11 гравців і всього тренерського штабу. Який настрій може бути? Ніякого настрою, якщо втретє поспіль програємо. Звісно, всі розчаровані, але не можна опускати голову. Після чорної смуги настає біла, і я сподіваюся, що скоро вона настане для нас.

Думаю, зробимо роботу над помилками. Трохи було невезіння, адже могли забивати. Були і штанга, і воротар тягнув. Колос добре грає, і ми розуміли, що буде непроста зустріч. Перший тайм був поганий у нас, а у другому зібралися, але були пізно», – сказав Пономаренко для УПЛ-ТБ.