Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор може змінити клубну прописку цього літа. Як повідомляє Defensa Central, Ліверпуль зацікавлений у підписанні 25-річного бразильця та вже готує офіційну пропозицію.

За інформацією джерела, мерсисайдці планують запропонувати 100 мільйонів євро безпосередньо Реалу та ще 30 мільйонів – у вигляді бонусів. У Мадриді вже готові розглянути можливість продажу форварда.

У сезоні 2024/25 Вінісіус зіграв 58 матчів у всіх турнірах, забив 22 м’ячі та зробив 19 гольових передач. Чинний контракт футболіста з Реалом діє до літа 2027 року.

Також, Вінісіус поставив підписання нового контракту з Реалом на паузу.