Нападник Дьора та збірної України U-20 Олександр Пищур підбив підсумки матчу 2 туру ЧС-2025 проти Панами (1:1). Його слова наводить Суспільне.

Був дуже важкий поєдинок - як для мене особисто, так і для всіх хлопців. Неприємний суперник. Ми більше володіли м'ячем, але в останній фазі атаки трохи не вистачало майстерності. Ми мали отримати від цього матчу більше, ніж 1:1, але нічого страшного - рухаємося далі. Треба налаштовуватися на наступний поєдинок, і дай Боже, щоб усе вийшло, як ми хочемо.

Коли я заробив пенальті, то в голові відразу промайнуло, що сам і буду бити. Потім почали обговорювати, і все ж я й пробив. Не реалізував, але суддя зауважив, що голкіпер почав рухатися зарано. Довелося бити знову, однак до мене підійшов Геннадій Синчук і сказав, що він хоче спробувати. Я сказав, нехай б'є, адже мені найголовніше - виграти матч, а хто заб'є, я чи хтось інший, байдуже.

Синчук пропускає наступний поєдинок через перебір жовтих карток. Це динамічний футболіст, якого нам буде дуже не вистачати. Але маємо що маємо, у нас багато хороших виконавців, - розповів Пищур.