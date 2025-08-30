Третя поразка поспіль. Як завершився матч Металіста 1925 з Рухом
М’ячі були забиті у першому таймі
25 хвилин тому
Фото - ФК Металіст 1925
У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 у Житомирі приймав львівський Рух. Зустріч завершилася перемогою номінальних господарів з рахунком 2:0.
Мячі у першому таймі забили Владислав Калітвінцев та Ітондо. Відзначимо, що Рух зазнав третьої поразки поспіль.
Металіст 1925 займає п’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок. Львівська команда розташувалася на 11-й позиції, маючи у своєму активі три бали.
УПЛ, 4-й тур
Металіст 1925 – Рух – 2:0
Голи: Калітвінцев, 26, Ітондо, 45.