Головний тренер Руха Іван Федик прокоментував виїзний матч із Металістом 1925 (0:2) у четвертому турі УПЛ. На його думку, травми ключових гравців не дозволили команді досягти позитивного результату.

Федик докладно пояснив зроблені тактичні перестановки та відзначив вплив кадрових втрат на підготовку команди.

«Ми непогано розпочали матч, нам вдавалось нейтралізовувати атакувальні дії Металіста 1925. Але двоє наших гравців отримали ушкодження. Команда намагалась не пропустити до перерви, але через ці травми гра пішла не за нашим планом – довелося перебудовуватись, і не вдалося зробити це одразу.

Схему з трьома центральними захисниками ми обрали, адже думали, що так нам буде краще діяти проти Металіста 1925. Також у нас є певні кадрові втрати: Марко Сапуга та Юрій Копина зараз травмовані.

Через це у нас є зміни в тренувальному процесі, адже спершу ми награємо одних гравців, а потім доводиться розраховувати на інших футболістів та змінювати тренувальний мікроцикл, аби хлопці підійшли до гри в оптимальних кондиціях.

В перерві ми внесли корективи, провели заміни, в тому числі і зворотну заміну Клайвера, який не увійшов в гру. Нам непросто, адже ми змушені виховувати молодих гравців, щоб вони замінили тих 11 гравців, які покинули команду», – цитує Федика пресслужба Руху.