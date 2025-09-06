Футбольний коментатор Владислав Шалота оцінив старт збірної України у відборі на ЧС-2026.

Могло бути набагато гірше. Але ніби за певного збігу обставин могло бути і краще. Якесь дуже дивне відчуття після матчу. Хоча здебільшого, напевне, негативне.

В цілому ж ми французам не суперники. Що гра і показала. Вони створили достатньо багато. Подякуємо, що реалізація шкутильгала. І по фінальному свистку нам всім не дуже боляче)

Тепер очікую впевненої перемоги над Азербайджаном. Інакше навіщо це все!?, - написав Шалота в Telegram.

